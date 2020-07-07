ألمانيا: منظمة يمينية جمعت معلومات عن الشرطة وخططت لمهاجمة مسجد

برلين - (د ب أ)

أعلنت رئاسة الشرطة في ولاية براندنبورج، اليوم الاثنين، أن جهاز حماية الدولة التابع لهيئة مكافحة الجريمة في الولاية، عثرت على أدلة تفيد بأن أعضاء منظمة "القوى الحرة فريجنيتس" اليمينية المتطرفة، كانوا يجمعون معلومات عن أفراد الشرطة ويخططون للهجوم على مسجد.

وجاء ذلك بعد تحليل أدلة حرزتها السلطات الألمانية، خلال حملة مداهمة كبيرة، نفذتها على مقرات المنظمة.

وأوضحت رئاسة الشرطة، أن أعضاء المنظمة جمعوا بيانات عن أشخاص وعلاقات عائلية ومصالح عامة بالإضافة إلى لوحات أرقام وهمية لسيارات مدنية. وحسب تصريحات المتحدث باسم رئاسة الشرطة، تورستن هربست، فإن تحليل البيانات الموجودة في أكثر من 20 هاتف محمول وأجهزة لابتوب مختلفة ووسائط تخزين سيستغرق على الأرجح عدة أسابيع.

وأشارت رئاسة الشرطة، إلى أن لديها أدلة على أن سبعة رجال كانوا يخططون لشن هجوم بخليط من مادة المولوتوف على مسجد في منطقة بريجنيتس، كما كانت لديهم نية لتنفيذ هجمات على محلات يمتلكها مهاجرون.

وقد نفذت السلطات الألمانية حملات مداهمة ضد منظمة النازيين الجدد في كل من براندنبورج وسكسونيا آنهالت ومكلنبورج-فوربومرن.

ووفقا للشرطة، فقد تم العثور أثناء التفتيش في ستة أماكن على مسدسات صوت وذخيرة حية وأسلحة بيضاء (للضرب والطعن) بالإضافة إلى تذكارات نازية وشارات مطبوع عليها الصليب المعقوف.