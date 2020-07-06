أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

رئيس وزراء العراق يعفي ‏قائد الشرطة المسؤول عن منطقة اغتيال الهاشمي من منصبه

11:26 م الإثنين 06 يوليه 2020
رئيس وزراء العراق يعفي ‏قائد الشرطة المسؤول عن منطقة اغتيال الهاشمي من منصبه

مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي

وكالات

أعفى مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية من منصبه، بعد عملية اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي، على يد مجهولين أمام منزله في العاصمة بغداد، بالمنطقة المسؤول عنها قائد الفرقة الأولى.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمر بإعفاء قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية من منصبه.

وعرف الهاشمي، الأربعيني، بأنه خبير أمني ومحللي سياسي، ومختص في شؤون الجماعات المتطرفة، يظهر بشكل يومي على القنوات التلفزيونية العربية، وكان من أبرز الناشطين خلال المظاهرات العراقية الأخيرة.

وكتب الهاشمي قبل ساعات من مقتله، على حسابه بموقع تويتر: "أكثرُ الشباب الذين يطبلون للسياسيين الفاسدين هم باحثون عن فتات وبقايا طعام من موائدهم وأموالهم التي سرقها الفاسدون، لا يعرفون شيئا لحظة التطبيل لسلطة الفاسد، فلا ناقة لهم فيها ولا جمل. وإنّما أنفُسَهم يظلِمون".

وكتب الهاشمي في آخر تغريدة له على تويتر، قبل أقل من ساعة من اغتياله: "تاكدت الانقسامات العراقية ب: 1-عرف المحاصصة الذي جاء به الاحتلال "شيعة، سنة، كرد، تركمان، أقليات" الذي جوهر العراق في مكونات. 2-الأحزاب المسيطرة "الشيعية، السنية، الكردية، التركمانية.." التي أرادت تاكيد مكاسبها عبر الانقسام. 3-الأحزاب الدينية التي استبدلت التنافس الحزبي بالطائفي".

مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق اغتيال الهاشمي

الخبر التالى:

فرنسا تستحدث ثلاث وزارات لقيادة الإنعاش الاقتصادي بعد أزمة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 76222

    عدد المصابين

  • 21238

    عدد المتعافين

  • 3422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11670929

    عدد المصابين

  • 6603675

    عدد المتعافين

  • 538809

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في الوطن العربي |تزايد في السعودية والكويت وانخفاض في مصر وقطر