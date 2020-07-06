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سفينة إنقاذ تحمل 180 مهاجرًا تتلقى إذنًا بالرسو قبالة سواحل صقلية

10:33 م الإثنين 06 يوليه 2020
سفينة إنقاذ تحمل 180 مهاجرًا تتلقى إذنًا بالرسو قبالة سواحل صقلية

ارشيفية

روما - (د ب أ)

قالت منظمة "إس أو إس ميديتيراني" غير الحكومية، مساء اليوم الاثنين، إن سفينة الإنقاذ الخيرية "أوشن فايكينج" التي تحمل 180 مهاجرًا على متنها تبحر باتجاه ميناء في بلدة بورتو إيمبيدوكلي في صقلية.

وأضافت المنظمة التي تدير السفينة، في تغريدة على موقع "تويتر": "بعد يوم من الانتظار، تلقت سفينة أوشن فايكينج الإذن من مدير ميناء بورتو إيمبيدوكلي للاستعداد للذهاب إلى الميناء في غضون 30 دقيقة (في تمام الساعة السابعة بحسب توقيت وسط أوروبا الصيفي).

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن هؤلاء المهاجرين، الذين تم إنقاذهم في عرض البحر، سيصعدون الآن على متن عبارة للحجر الصحي راسية قبالة سواحل صقلية.

وقد وافقت السلطات الإيطالية على استقبال المهاجرين مطلع الأسبوع بعد أن أعلنت منظمة "إس أو إس ميديتيراني" عن حالة طوارئ يوم الجمعة، محذرة من أن الوضع على متن السفينة بدأ يخرج عن السيطرة.

وقالت المنظمة غير الرسمية يوم الجمعة: "الكثير من الناجين يعانون من اضطراب عقلي حاد، وأعربوا عن نيتهم إلحاق الأذى بأنفسهم. وحاول أحدهم الانتحار اليوم.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، كان من المقرر نقل المهاجرين إلى العبارة "موبي زازا"، التى استقبلت مهاجرين آخرين كانت أنقذتهم منظمات خيرية.

وتحمل العبارة حاليًا 221 مهاجرًا على متنها، بما في ذلك 169 أنهوا مدة الحجر الصحي، وسوف يتم نقلهم إلى البر في وقت لاحق من اليوم، وكذلك 30 معزولين بعدما جاءت نتيجة تحاليلهم إيجابية لمرض كوفيد-19.

سفينة مهاجرين سواحل صقلية روما

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