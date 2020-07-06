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المحجوب: الجيش الليبي جاهز للدفاع عن الليبيين ضد الاحتلال التركي

10:28 م الإثنين 06 يوليه 2020
المحجوب: الجيش الليبي جاهز للدفاع عن الليبيين ضد الاحتلال التركي

العميد خالد المحجوب

وكالات

قال ‏مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إن تركيا خصصت حاكمًا عسكريًا لطرابلس لتوسيع دائرة نفوذها وتدخلاتها في البلاد.

وأضاف المحجوب، في تصريحات نقلتها فضائية العربية السعودية، اليوم الاثنين، أن الدول الأوروبية ترفض التدخلات التركية في ليبيا.

وأشار إلى أن أنقرة تخشى الجيش الوطني الليبي، مؤكدًا أن قوات الجيش جاهزة للدفاع عن الليبيين ضد الاحتلال التركي.

وأكد أن قصف قاعدة الوطية العسكرية جاء في توقيت مهم، واصفًا تدمير منظومة الدفاع التركية "هوك" بالموجعة، مشددًا على أن مدينة سرت تمثل خطًا أحمرًا.

خالد المحجوب تركيا طرابلس الجيش الليبي التدخلات التركية في ليبيا

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