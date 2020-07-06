رئيس وزراء العراق: الهاشمي كان صوتًا مساندًا لقواتنا في حربها على الإرهاب

وكالات

نعى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، وفاة الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، قائلاً إنه كان صوتًا مساندًا للقوات العراقية في حربها على الإرهاب.

وقال الكاظمي في بيان، مساء اليوم الاثنين، نقلته وكالة الأنباء العراقية: "تلقينا ببالغ الحزن والأسف، نبأ استشهاد الخبير الاستراتيجي، الدكتور هشام الهاشمي، الذي اغتيل على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون".

وتابع: "لقد كان الفقيد من صنّاع الرأي على الساحة الوطنية، وكان صوتًا مساندًا لقواتنا البطلة في حربها على عصابات داعش، وساهم كثيرًا في الحوارات السياسية والأمنية المهمة".

وتابع: "وبهذه المناسبة الحزينة أتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد".

وتابع قائلاً: "كما نتوعد القتلة بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل، ولن نسمح بأن تعود عمليات الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي، لتعكير صفو الأمن والاستقرار، ولن تدّخر الأجهزة الأمنية جهدًا في ملاحقة المجرمين".