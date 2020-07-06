بريطانيا تفرض عقوبات على 20 سعوديا على خلفية مقتل خاشقجي
وكالات:
فرضت بريطانيا الاثنين، عقوبات على 20 سعوديا على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وذلك كجزء من إجراءات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لشبكة "روسيا اليوم"، فرضت بريطانيا عقوبات على سعود القحطاني مستشار ملكي سعودي سابق رفيع المستوى، وأحمد العسيري نائب رئيس المخابرات السابق، وكلاهما وجهت إليهما تهم في قضية مقتل خاشقجي.
كما فرضت بريطانيا عقوبات على 25 روسيا، وعلى قائدين عسكريين اثنين في ميانمار بسبب ما وصفته بانتهاك حقوق الإنسان ضد شعب الروهينغا والأقليات العرقية الأخرى.
وتعد هذه الخطوة، الأولى من نوعها التي تقدم فيها لندن على تجميد الأصول وحظر التأشيرات بشكل مستقل.
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