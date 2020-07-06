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البنك المركزي الفرنسي: الاقتصاد يتعافى أسرع من المتوقع

09:37 م الإثنين 06 يوليه 2020
البنك المركزي الفرنسي: الاقتصاد يتعافى أسرع من المتوقع

البنك المركزي الفرنسي

باريس - (د ب أ)

ذكر البنك المركزي الفرنسي، أن اقتصاد فرنسا يسجل حاليًا تعافيًا أسرع من التوقعات، ليتجه نحو مستوياته قبل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، بما يعزز التوقعات بتعاف قوي خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك في نشرته الشهرية الصادرة اليوم الاثنين، إن النشاط الاقتصادي في فرنسا خلال يونيو الماضي، كان أقل بنسبة 9 في المئة فقط عن مستواه الطبيعي، في حين كان النشاط أقل بنسبة 12 في المئة خلال مايو الماضي.

ومع تحسن الناتج في قطاعات الصناعة والخدمات والتشييد، عدل بنك فرنسا المركزي تقديراته لانكماش الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الحالي من 15 في المئة إلى 14 في المئة.

وذكر البنك المركزي أن التعافي الذي رصده قادة الأعمال في فرنسا خلال يونيو الماضي، كان أقوى من توقعاتهم في الشهر السابق.

وبحسب المسح الاقتصادي الشهري للبنك المركزي فإن النشاط الاقتصادي خلال يوليو الماضي، سيواصل التحسن وإن كان بوتيرة أبطأ ليكون أقل بنسبة 7 في المئة من مستوياته الطبيعية.

وأضاف البنك أنه إذا استمر التحسن فإن الاقتصاد الفرنسي قد يسجل خلال الربع الثالث من العام الحالي نموا بمعدل 14 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام.

البنك المركزي الفرنسي اقتصاد فرنسا فيروس كورونا

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