إصابات كورونا بالنمسا ترتفع مجددًا إلى أكثر من ألف حالة في اليوم

فيينا - (د ب أ)



سجلت النمسا، اليوم الاثنين، أكثر من ألف حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال يوم واحد، وذلك للمرة الأولى منذ مايو الماضي.

وكشفت بيانات وزارة الصحة النمساوية في فيينا أن عدد حالات الإصابة اليوم بلغ 1012 حالة.

وذكر وزير الصحة رودولف أنشوبر إن الإصابات بفيروس كورونا حدثت في بؤر عنقودية محلية ويمكن تعقب خط سير العدوى بالفيروس بهذه البؤر.

وتم تسجيل بؤرة إصابة عنقودية حول مدينة لينز، وشهدت هذه البؤرة 57 حالة إصابة إضافية منذ أمس الأحد، ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات في هذه البؤرة إلى 414 شخصا.

وتم تسجيل 347 إصابة نشطة بالفيروس المستجد في فيينا، فيما لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة في أربعة من بين الأقاليم التسعة بالنمسا.

وذكرت السلطات الصحية في النمسا أن عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس انخفضت إلى أدنى من مئة يوميا منذ 20 مايو الماضي.