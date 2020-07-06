ترامب يعرب عن ارتياحه للشراكة مع الجزائر
الجزائر - (د ب أ)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة مصممة على الاستمرار في العمل مع الجزائر بما في ذلك الحرب على الإرهاب لاستعادة الاستقرار إلى شمال أفريقيا ومنطقة الساحل،معربا عن ارتياحه للشراكةبين البلدين.
وأكد ترامب، في برقية تهنئة بعث بها إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة احتفال بلاده بذكرى عيد الاستقلال، على رغبته في توسيع الروابط التجارية والثقافية والاقتصادية بين البلدين اللذين يواجهان أيضا عدوا مشتركا ممثلا في جائحة كورونا فيروس.
وعبر ترامب، استنادا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن ارتياحه للشراكة المتواصلة على كل الجبهات، مؤكدا انه كلما تعمقت العلاقات الثنائية زادت القرابة بين الشعبين الأمريكي والجزائري.
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