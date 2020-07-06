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البيت الأبيض: غالبية الأمريكيين في مأمن من فيروس كورونا

07:35 م الإثنين 06 يوليه 2020
البيت الأبيض: غالبية الأمريكيين في مأمن من فيروس كورونا

مارك ميدوز

واشنطن- (أ ش أ):
قال مارك ميدوز كبير مسئولي البيت الأبيض إن الغالبية العظمى من الأمريكيين في مأمن من فيروس "كورونا" المستجد.
وكرر ميدوز في تصريح له اليوم الاثنين ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن 99% من حالات الإصابة بالفيروس ليست لديهم أضرار على الإطلاق.
وأكد على أن تصريحات الرئيس ترامب تدعمها الإحصائيات إلى جانب حجم الاختبارات التي يتم إجراؤها كل هذا يثبت أن غالبية الشعب الأمريكي آمنون من الإصابة بالوباء.
يذكر أن هناك نحو 9ر2 مليون حالة إصابة بفيروس "كورونا" إضافة إلى قرابة 130 ألف حالة وفاة جراء الإصابة وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي تحصر الحالات.
وشدد المسئول الأمريكي على أن كبار السن، أكثر من 80 سنة، أو من لديهم أمراض مثل القلب أو السكري، بحاجة لأن يكونوا حريصين للغاية، وفيما عدا ذلك فمستوى الخطر منخفض إلى حد كبير.

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