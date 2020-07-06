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هونج كونج تعلن تفاصيل السلطات الجديدة لقانون الأمن القومي

07:11 م الإثنين 06 يوليه 2020
هونج كونج تعلن تفاصيل السلطات الجديدة لقانون الأمن القومي

شرطة هونج كونج

وكالات

أصدرت هونج كونج اليوم الاثنين، تفاصيل إضافية لقانون الأمن القومي الجديد الشامل الذي فرضته الصين في المستعمرة البريطانية السابقة، قائلة إن لقوات الأمن سلطة عليا تتيح لها دخول وتفتيش العقارات بحثا عن أدلة ومنع السكان من مغادرة المدينة، حسبما ذكرت رويترز.

وعادت هونج كونج إلى الصين في الأول من يوليو 1997، بموجب صيغة (دولة واحدة ونظامان) التي تضمن استقلالاً وحريات على نطاق واسع لا يتمتع بها سكان البر الرئيسي وتشمل سلطة قضائية مستقلة.

لكن عقوبة الجرائم المتعلقة بمساعي الانفصال والتحريض تصل بموجب التشريع الجديد الذي سنته الصين إلى السجن مدى الحياة، أجج المخاوف من عهد أكثر استبدادًا بكثير في المدينة التي هزتها احتجاجات مناهضة للصين خلال العام الماضي.

شرطة هونج كونج هونج كونج قانون الأمن القومي الصين

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