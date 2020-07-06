الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة من قبضة الحوثيين شرقي صنعاء

صنعاء - (د ب أ)

تمكنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، من تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان صحفي، إن قوات الجيش حررت عدة مناطق في جبهة نجد العتق عقب معارك عنيفة مع مسلحي الحوثيين استمرت لساعات.

وأسفرت المعارك حسب البيان، عن سقوط العديد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح.

وأضاف البيان، بأن الهجوم تزامن مع كمين محكم "استهدف مجاميع تابعة للمليشيات في محيط جبال صلب ونتج عنه مصرع جميع العناصر التي كانت تحاول التسلل إلى أحد المواقع العسكرية".

وأشار البيان إلى أن جثامين القتلى ما تزال منتشرة على الأرض حتى الآن.

وذكر البيان، أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مكثف لقوات الجيش وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية" أسفرت عن تدمير دبابة وعدد من الدوريات التابعة للمليشيات".

وقال البيان، إن رجال الجيش والمقاومة تمكنوا من استعادة ثلاث عربات عسكرية وكميات الذخائر والأسلحة المتنوعة "كانت مكدسة بمواقع المليشيات في نجد العتق وأسلحة أخرى كانت بحوزة العناصر المتسللة إلى محيط جبهة صلب".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحوثيين حول هذه الخسائر، حتى الآن.

وتخضع معظم مديرية نهم التي توصف بأنها البوابة الشرقية لصنعاء، لسيطرة جماعة الحوثي، فيما تسيطر القوات الموالية للحكومة الشرعية على بعض المناطق هناك القريبة من محافظة مأرب النفطية.

وتشهد هذه الجبهة منذ سنوات معارك عنيفة متقطعة، أدت إلى استنزاف آلاف المقاتلين من الطرفين.