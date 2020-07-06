كورونا في كندا:الإصابات تتجاوز107 آلاف والوفيات تصل إلى8739 وفاة
تورونتو- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كندا إلى 107394 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت تورونتو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في كندا جراء الفيروس بلغت 8739. وتعافى 70772 من المصابين حتى الآن.
ومر نحو 23 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.
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