مجلس الوزراء السوداني يشيد بدور القوات النظامية في تعزيز الأمن

الخرطوم - أ ش أ

أشاد وزير شئون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس، بالدور الذي ظلت تضطلع به القوات النظامية في حفظ وتعزيز الأمن في السودان.

والتقى مانيس، اليوم الاثنين، مع مدير عام قوات الشرطة الجديد الفريق شرطة عز الدين الشيخ علي، بحضور وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس.

وهنأ وزير شئون مجلس الوزراء، الفريق شرطة عزالدين الشيخ، على نيله ثقة قيادة الدولة وتعيينه مديرا عاما لقوات الشرطة، وبحث معه الوضع الأمني والجنائي بالسودان.

من جانبه، عبر مدير عام قوات الشرطة السودانية الجديد عن شكره لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، على الثقة والتكليف، وتعهد ببذل كل الجهود لبسط الأمن والطمأنينة في السودان.