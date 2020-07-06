الكويت: 5 حالات وفاة و703 إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

الكويت - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، تسجيل 5 حالات وفاة، و703 إصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 373 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 50 ألفًا و644 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد - 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح السند أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 463 حالة لمواطنين كويتيين، و240 لغير الكويتيين.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 152 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 3351 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 409 آلاف و335 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة، و638 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 368 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 49 ألفا و941 حالة حتى يوم أمس.