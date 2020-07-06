الهجرة العراقية: لا إصابات بكورونا في المخيمات

بغداد - أ ش أ

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الاثنين، عدم تسجيلها أية إصابة بفيروس كورونا بمخيمات النازحين، مؤكدة سعيها لإعادة المهاجرين العراقيين في تركيا إلى العراق.

وقال وكيل وزارة الهجرة جاسم العطية - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- "إن خطط الوزارة ثابتة في إعادة النازحين إلى مناطقهم، بالتنسيق مع الحكومات المحلية، مشيرا إلى تخصيص سيارات نقل لإعادة النازحين علاوة على المنحة التشجيعية للعودة البالغة مليونا و500 ألف دينار".

وأضاف العطية أن آلية تشجيع العودة للنازحين تبدأ من المحافظات، أي من خلال توفير الخدمات في مناطق سكناهم، فضلا عن استقرار الوضع الأمني.

وبشأن جائحة كورونا ذكر العطية، أن الوزارة لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا بين النازحين في جميع المخيمات، داعيا المواطنين في المخيمات إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي المرض.

وفيما يتعلق بالمهاجرين العراقيين في تركيا، أكد أن الوزارة تسعى جاهدة بالتنسيق مع وزارة النقل والسفارة العراقية في أنقرة، لإعادة اللاجئين العراقيين في تركيا إلى أرض الوطن.

وحول الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المحافظات العراقية، أفاد مصدر طبي في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بتسجيل 183 إصابة جديدة بالفيروس.

وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية،" إن المحافظة سجلت 17 حالة وفاة، فيما تعافى 225 شخصا".