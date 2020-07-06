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سوريا.. طيران مجهول يستهدف مناطق الاحتلال التركي في ريفي الحسكة والرقة

01:29 م الإثنين 06 يوليه 2020
سوريا.. طيران مجهول يستهدف مناطق الاحتلال التركي في ريفي الحسكة والرقة

أرشيفية

(وكالات):

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ظهر اليوم الاثنين، استهداف جوي نفذته طائرات مجهولة حتى اللحظة، على مناطق نفوذ الاحتلال التركي في سوريا.

وأضح المرصد أن الطيران استهدف قرية شاخات الواقعة عند أطراف بلدة مبروكة بريف رأس العين الغربي والتي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.

كما جرى استهداف بلدة حمام التركمان بريف الرقة الشمالي، إلا أن الصاروخ لم ينفجر، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية الطائرات المسيرة والخسائر التي تسببت بها.

الاحتلال التركي ريف الحسكة سوريا ريف الرقة

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