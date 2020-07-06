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الصحة العالمية توضح مدى فاعلية دواء "ريمديسيفير" ضد كورونا

01:05 م الإثنين 06 يوليه 2020
الصحة العالمية توضح مدى فاعلية دواء "ريمديسيفير" ضد كورونا

ريمديسيفير

(وكالات):

أعلنت كبيرة المسؤولين العلميين في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناتان، إن اختبارات ريمديسيفير مستمرة، وإلى الآن لا يمكن لمنظمة الصحة العالمية أن توصي باستخدام الدواء كعلاج فعال ضد كورونا.

وقالت سواميناتان، لوكالة سبوتنيك الروسية "المرحلة الثانية من الاختبارات ستبدأ في غضون شهرين تقريبًا. وسيستغرق استكمال المرحلة الأولى بعض الوقت... ويمكن للدول التوصية باستخدامه في الحالات الطارئة ولكن حتى الآن لا يفيد (الدواء) في الحد من الوفيات. ولا توجد توصيات رسمية من منظمة الصحة العالمية بشأن الدواء".

ووفقا لساميناتان، فإن الانتهاء من المرحلة الأولى لاختبار الدواء يشمل التحقق من فاعليته، كما ستعمل منظمة الصحة على تشكيل لجنة تحكيم لإصدار قرار عن الأدوية التي ستدخل في المرحلة الثانية من الاختبار.

وعلى وجه الخصوص يتم الاختيار بين أدوية تعزيز جهاز المناعة وأدوية مانع الخثار والأدوية القائمة على الأجسام المضادة أحادية النواة، التي تخضع في الوقت الحالي لاختبارات السلامة.

وابتداءً من مارس يشارك كل من ريمديسيفير وهيدروكسي كلوروكوين ولوبينافير وريتانوفير وإنترفيرون في الاختبارات التي شملت أكثر من 4.5 ألف مريض. في نهاية الأشهر الأربعة، قال خبراء منظمة الصحة العالمية، إن ريمديسيفير فقط هو الأكثر فاعلية بين جميع الأدوية المختبرة. وتمت إزالة الأدوية المتبقية من الاختبارات.

في وقت سابق، حددت الشركة الأمريكية سعرا وقدره 390 دولارًا أمريكيا لعقار "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا المستجد.

ريمديسيفير دواء ريمديسيفير فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

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