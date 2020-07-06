السلطات الصينية تعتقل استاذا انتقد شي جينبينغ بشأن كوفيد-19

بكين- (أ ف ب):

اعتقلت السلطات الصينية الاثنين استاذ قانون نشر عدة مواضيع انتقد فيها الرئيس شي جينبينغ على خلفية وباء كوفيد-19 ومحاولاته لتعزيز قبضته على السلطة، بحسب أصدقائه.

واقتاد أكثر من 20 شخصا شو جانغرون من منزله في ضواحي بكين، وفق ما أفاد أحد أصدقائه طالبا عدم الكشف عن هويته. ويذكر أن شو معروف بانتقاده الحكومة علنا، وهو أمر نادر في الأوساط الأكاديمية التي تخضع لرقابة مشددة في الصين.

ونشر موضوعا في فبراير حمّل فيه سياسة التضليل والرقابة التي يتبانها الرئيس شي مسؤولية تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين.

وسبق أن تحدّث استاذ القانون في جامعة "تسينغ-هوا"، التي تعد بين أهم المؤسسات التعليمية في الصين، ضد إلغاء الحد الأقصى لعدد الولايات الرئاسية في 2018 في موضوع انتشر على الإنترنت.

وقال أحد أصدقائه إن شخصا عرّف عن نفسه على أنه شرطي اتصل بزوجة شو، التي تقيم بمكان منفصل عنه في سكن جامعي، لإبلاغها بأنه تم توقيف شو للاشتباه بتورطه في تسهيل الدعارة في مدينة تشينغدو (جنوب غرب).

وزار شو تشينغدو الشتاء الماضي مع عدد من المثقفين الصينيين الليبراليين، لكن لم يتضح بعد إن كان توقيفه مرتبط بالزيارة، وفق صديقه الذي وصف التهم بحق شو بـ"السخيفة والمعيبة".