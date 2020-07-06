الفحوص تؤكد إصابة وزيرين بارزين مع تزايد تفشي كورونا في باكستان

إسلام أباد- (د ب أ):

أظهرت الفحوص إصابة اثنين من كبار وزراء باكستان بفيروس كورونا المستجد، فيما أصبحت الدولة بؤرة للوباء في منطقة جنوب آسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير الصحة ظافر ميرزا أعلن عبر تويتر اليوم الاثنين أنه يعزل نفسه في منزله لإصابته بـ"أعراض خفيفة". وكان وزير الخارجية شاه محمود قريشي قد أكد الأسبوع الماضي إصابته بالفيروس.

وتضاعفت حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان منذ أن خففت الحكومة عملية الإغلاق في الأسبوع الثاني من مايو بعد إغلاق جزئي دام نحو شهرين.

وبينما تقدر الحكومة أن الحالات سوف ترتفع إلى أكثر من مليون بحلول نهاية يوليو، قال عطا الرحمن، رئيس فريق عمل رئيس الوزراء عمران خان للعلم والتكنولوجيا، الشهر الماضي إن السلطات تقلل من معدل الإصابات والوفيات جراء الفيروس.

وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في باكستان إلى 231 ألفا و818 حالة حتى اليوم الإثنين، مع تسجيل 4762 حالة وفاة.