أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الفحوص تؤكد إصابة وزيرين بارزين مع تزايد تفشي كورونا في باكستان

11:09 ص الإثنين 06 يوليه 2020
الفحوص تؤكد إصابة وزيرين بارزين مع تزايد تفشي كورونا في باكستان

كورونا في باكستان

إسلام أباد- (د ب أ):

أظهرت الفحوص إصابة اثنين من كبار وزراء باكستان بفيروس كورونا المستجد، فيما أصبحت الدولة بؤرة للوباء في منطقة جنوب آسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير الصحة ظافر ميرزا أعلن عبر تويتر اليوم الاثنين أنه يعزل نفسه في منزله لإصابته بـ"أعراض خفيفة". وكان وزير الخارجية شاه محمود قريشي قد أكد الأسبوع الماضي إصابته بالفيروس.

وتضاعفت حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان منذ أن خففت الحكومة عملية الإغلاق في الأسبوع الثاني من مايو بعد إغلاق جزئي دام نحو شهرين.

وبينما تقدر الحكومة أن الحالات سوف ترتفع إلى أكثر من مليون بحلول نهاية يوليو، قال عطا الرحمن، رئيس فريق عمل رئيس الوزراء عمران خان للعلم والتكنولوجيا، الشهر الماضي إن السلطات تقلل من معدل الإصابات والوفيات جراء الفيروس.

وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في باكستان إلى 231 ألفا و818 حالة حتى اليوم الإثنين، مع تسجيل 4762 حالة وفاة.

باكستان فيروس كورونا منطقة جنوب آسيا

الخبر التالى:

أفريقيا بين وباءين.. فيروس كورونا والمعلومات المضللة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 75253

    عدد المصابين

  • 20726

    عدد المتعافين

  • 3343

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11345792

    عدد المصابين

  • 6421483

    عدد المتعافين

  • 532398

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: مازلنا في الموجة الأولى من كورونا.. وهذا الأمر سيعني تخطينا الذروة