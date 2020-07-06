أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

سنغافورة تسجل 183 حالة إصابة جديدة بكورونا

10:35 ص الإثنين 06 يوليه 2020
سنغافورة تسجل 183 حالة إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في سنغافورة

سنغافورة- (د ب أ):

سجلت سنغافورة 183 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة حتى الساعة 1200 ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، حسبما قالت وزارة الصحة في بيان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أن معظم الحالات الجديدة هي لأشخاص من حاملي تصاريح العمل المقيمين في المهاجع.

وحتى الآن، تم تسجيل 23 حالة إصابة في المجتمع خارج المهاجع، من بينهم 3 سنغافوريين أو مقيمين دائمين.

سنغافورة فيروس كورونا اصابات كورونا

الخبر التالى:

ارتفاع عدد حالات الوفاة بكورونا إلى 21 في الأراضي الفلسطينية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 75253

    عدد المصابين

  • 20726

    عدد المتعافين

  • 3343

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11345792

    عدد المصابين

  • 6421483

    عدد المتعافين

  • 532398

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:العربية: القوات التركية تنسحب من قاعدة الوطية بعد تكبدها خسائر كبيرة