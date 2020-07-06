سنغافورة تسجل 183 حالة إصابة جديدة بكورونا
سنغافورة- (د ب أ):
سجلت سنغافورة 183 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة حتى الساعة 1200 ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، حسبما قالت وزارة الصحة في بيان.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أن معظم الحالات الجديدة هي لأشخاص من حاملي تصاريح العمل المقيمين في المهاجع.
وحتى الآن، تم تسجيل 23 حالة إصابة في المجتمع خارج المهاجع، من بينهم 3 سنغافوريين أو مقيمين دائمين.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
75253
عدد المصابين
-
20726
عدد المتعافين
-
3343
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
11345792
عدد المصابين
-
6421483
عدد المتعافين
-
532398
عدد الوفيات
إعلان