سنغافورة تسجل 183 حالة إصابة جديدة بكورونا

سنغافورة- (د ب أ):

سجلت سنغافورة 183 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة حتى الساعة 1200 ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، حسبما قالت وزارة الصحة في بيان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أن معظم الحالات الجديدة هي لأشخاص من حاملي تصاريح العمل المقيمين في المهاجع.

وحتى الآن، تم تسجيل 23 حالة إصابة في المجتمع خارج المهاجع، من بينهم 3 سنغافوريين أو مقيمين دائمين.