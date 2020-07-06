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العربية: القوات التركية تنسحب من قاعدة الوطية بعد تكبدها خسائر كبيرة

09:52 ص الإثنين 06 يوليه 2020
العربية: القوات التركية تنسحب من قاعدة الوطية بعد تكبدها خسائر كبيرة

القوات التركية

كتب- وكالات:

نقلت قناة العربية الإخبارية عن مصادر محلية ليبية تأكيدها انسحاب القوات التركية من قاعدة الوطية الجوية بعد تكبدها خسائر كبيرة، جراء الضربة التي استهدفت القاعدة، وإقرار أنقرة بتدمير منظومة دفاع جوية تركية.

وقالت المصادر لقناتي العربية والحدث إن عدد كبير من القوات التركية غادر القاعدة الجوية.

كان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أعلن مساء الأحد، أن ضربات أخرى مماثلة ستنفذ قريبا على القاعدة. وقال خلال لقاء مع العربية: "نحن في حرب حقيقية مع تركيا التي لديها أطماع نفطية في ليبيا".

وكشف أنه تم قصف رادارات ومنظومات دفاع تركية في الوطية، مضيفا: الغارات استهدفت أيضا رتلاً عسكرياً كان في طريقه لمنطقة الهلال النفطي، مؤكداً أن خسائر تركيا في المعدات العسكرية كانت كبيرة. ولفت إلى أن ضربة قاعدة الوطية، كانت موجعة لتركيا، بعد أن قصفت القاعدة بـ 9 غارات.

وأكد مسؤول تركي رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه حصول القصف ووقوع خسائر ماديّة، لكن دون أن يشير إلى وقوع إصابات.

واعتبر المسؤول التركي بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أن "هذا الهجوم على الوطية يوضح أنه طالما استمر دعم قائد الجيش خليفة حفتر من قبل بعض الجهات الدولية، فإن عدم الاستقرار سيزداد في ليبيا".

وتأتي تصريحات المسئول التركي فيما تواصل أنقرة نقل الإرهابيين والمرتزقة من سوريا إلى ليبيا للمقاتلة في صفوف ميليشيات الوفاق وتحت قيادة تركية.

القوات التركية قاعدة الوطية قاعدة الوطية الجوية منظومة دفاع جوية تركية

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