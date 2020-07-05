العربية: سقوط صاروخ داخل مطار بغداد الدولي

وكالات

سقط صاروخ من طراز كاتيوشا، مساء اليوم الأحد، داخل مطار بغداد الدولي، دون أن ينفجر، حسبما ذكرت العربية.

وذكرت مصادر للعربية، أن الهجوم الصاروخي كان يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية داخل مطار بغداد الدولي.

وكان الجيش العراقي، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن صاروخًا من نوع كاتيوشا استهدف مقر السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

وأسفر الهجوم الصاروخي عن إصابة طفل إثر سقوطه بجوار أحد المنازل.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع من اعتقال القوات العراقية لمقاتلين موالين لإيران على خلفية الهجمات الصاروخية على المصالح الأمريكية في البلاد، ثم إطلق سراحهم ضمن محاولة لإنهاء هذا النوع من الهجمات على الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين في العراق.

ومنذ أكتوبر 2019، تم استهداف منشآت عراقية تستضيف أجانب بنحو 33 صاروخا.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم" في وقت سابق من اليوم، أن منظومة "باتريوت" الدفاعية تصدت لهجوم صاروخي استهدف السفارة في المنطقة الخضراء في الساعات الأولى من صباح اليوم.