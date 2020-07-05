مظاهرات في بنغازي دعما لحفتر ورفضا "للاحتلال العثماني" في ليبيا

طرابلس - (أ ش أ):

تظاهر المئات من أبناء الشعب الليبي، في مدينة بنغازي لدعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والتأكيد على رفض التدخل التركي في ليبيا.

وشهدت ساحة الكيش بمدينة بنغازي، اليوم الأحد، مظاهرات احتجاج ضد التدخل التركي في ليبيا. وحمل المتظاهرون لافتات مؤيدة لقوات القيادة العامة، ومنددة بتدخل تركيا عسكريًّا في الشأن الليبي.

وقال مشاركون في المظاهرة، إن المتظاهرين قدموا إلى بنغازي من عدة مناطق.

وأطلق المتظاهرون هتافات رافضة لما وصفوه بـ"الاحتلال العثماني لليبيا"، منددين بحكومة الوفاق، ورئيسها فائز السراج، كما هتفوا ضد الرئيس التركي رجب إردوغان، فيما ترددت في الساحة أغانٍ مؤيدة للجيش وللمشير خليفة حفتر.

وكتب عضو مجلس النواب سعيد امغيب عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن "جموع أبناء الشعب الليبي من كل المدن الليبية المحتشدة اليوم في ساحة الكيش بمدينة بنغازي، تقول للأتراك الغزاة اخرجوا من أرضنا".