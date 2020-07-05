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الجيش الليبي: لن نكشف كل أوراقنا بشأن الضربات الجوية لقاعدة الوطية

11:00 م الأحد 05 يوليه 2020
الجيش الليبي: لن نكشف كل أوراقنا بشأن الضربات الجوية لقاعدة الوطية

الجيش الوطني الليبي

وكالات


قال ‏مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إن قوات الجيش في حالة حرب حقيقية مع تركيا التي لديها مطامع نفطية في ليبيا.

وتابع المحجوب، في تصريحات نقلتها "العربية.نت" السعودية، أنه تم استهداف ردارات ومنظومة دفاع جوي تركية في قاعدة الوطية العسكرية التي تسيطر عليها ميليشيات الوفاق، مؤكدًا أن خسائر تركيا كبيرة في الوطية.

وأضاف أنه ستكون هناك غارات مماثلة لما حدث في الوطية، مشيرًا إلى مقتل قائد عسكري تركي كبير في الضربات الجوية، لكنه قال: "نسعى للتأكد من مقتله".

وأكد أن الجيش الليبي لن يكشف كل أوراقه بشأن الصربات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية، وسخر من الرئيس التركي، قائلاً: "أردوغان صحا من نومه اليوم على خبر ضرب قاعدة الوطية".

وأعلن استهداف رتل عسكري كان في طريقة لمنطقة الهلال النفطي.

وكانت ٩ ضربات جوية من طائرات مجهولة، استهدفت قاعدة الوطية العسكرية التي تسيطر عليها ميليشيات الوفاق ويتواجد بها قوات تركية ومرتزقة سوريين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

هذا وأقرت تركيا، بأن غارات الوطية الليبية دمرت منظومة دفاع جوي تركية، حسبما نقلت "العربية.نت" عن وسائل إعلام تركية محلية، مساء اليوم الأحد.

فيما قالت ما تسمى بحكومة الوفاق في ليبيا، إن طائرات مجهولة استهدفت قاعدة الوطية، دون الكشف عن الخسائر المادية والبشرية.

الجيش الليبي قاعدة الوطية ليبيا تركيا خالد المحجوب

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