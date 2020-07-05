‏العربية: الولايات المتحدة تطلب من الوفاق تفكيك ميليشيات إرهابية

وكالات:

أفادت فضائية العربية، بأن الولايات المتحدة طالبت حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، تفكيك ميليشيات إرهابية.

وذكرت مصادر للفضائية السعودية، أن واشنطن سلمت حكومة الوفاق قائمة لتفكيك ميليشيات إرهابية.

‎‏وأوضحت أن الولايات المتحدة طلبت من الوفاق تفكيك ميليشيا المهدي الحاراتي الناشطة في سوريا وليبيا.

‎‏من جهتها طلبت حكومة الوفاق من الولايات المتحدة مهلة 45 يوما لتفكيك عدد من الميليشيات.

‎‏وأضافت أن "الوفاق أبلغت واشنطن أنها ستدمج الميليشيات بقوة واحدة".

فيما تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من تدمير آليات عسكرية تابعة للمليشيات الموالية لتركيا بالقرب من مدينة براك الشاطئ جنوبي البلاد .

وقالت مصادر عسكرية ليبية في تصريحات أوردتها قناة " سكاي نيوز" مساء اليوم الأحد، إن الآليات المسلحة التابعة للمليشيات كانت تتمركز في مشروع الدبوات الزراعي الذي يبعد عن مدينة براك الشاطئ 40 كيلومترا غربا.

وأضافت أن الجيش الوطني الليبي يرصد تحركات المليشيات والمرتزقة الموالين لتركيا خاصة في الجنوب الذي يعد أحد أهداف الاحتلال التركي الرئيسية للسيطرة على آبار النفط.

وعلى صعيد متصل..تظاهر الألاف من الشعب الليبي في مدينة بنغازي رفضا للعدوان التركي على ليبيا.