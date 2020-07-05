أنقرة تقر بتدمير منظومة دفاع تركية في غارات على قاعدة الوطية الليبية

وكالات

أقرت تركيا، بأن غارات الوطية الليبية دمرت منظومة دفاع جوي تركية، حسبكا نقلت "العربية.نت" عن وسائل إعلام تركية محلية، مساء اليوم الأحد.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، قال في وقت سابق من اليوم إنه لا يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يكسب من المغامرة العسكرية في ليبيا.

وتابع المحجوب في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" عربية، أن 9 ضربات جوية استهدفت قاعدة الوطية التي تسيطر عليها ميليشيات الوفاق، ودمرت نحو

80 في المئة من الأهداف.

وأكد المحجوب أن من بين القتلى الذين سقطوا إثر القصف الجوي، على قاعدة الوطية أحد القادة المهمين في الجيش التركي.

هذا واستهدفت ٩ ضربات جوية من طائرات مجهولة، منظومة تركية للدفاع الجوي، في قاعدة الوطية التي تسيطر عليها ميليشيات ما تسمى بحكومة الوفاق في ليبيا.