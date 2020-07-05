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أنقرة تقر بتدمير منظومة دفاع تركية في غارات على قاعدة الوطية الليبية

09:59 م الأحد 05 يوليه 2020
أنقرة تقر بتدمير منظومة دفاع تركية في غارات على قاعدة الوطية الليبية

رصد شحنات سلاح من تركيا لغرب ليبيا

وكالات

أقرت تركيا، بأن غارات الوطية الليبية دمرت منظومة دفاع جوي تركية، حسبكا نقلت "العربية.نت" عن وسائل إعلام تركية محلية، مساء اليوم الأحد.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، قال في وقت سابق من اليوم إنه لا يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يكسب من المغامرة العسكرية في ليبيا.

وتابع المحجوب في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" عربية، أن 9 ضربات جوية استهدفت قاعدة الوطية التي تسيطر عليها ميليشيات الوفاق، ودمرت نحو
80 في المئة من الأهداف.

وأكد المحجوب أن من بين القتلى الذين سقطوا إثر القصف الجوي، على قاعدة الوطية أحد القادة المهمين في الجيش التركي.

هذا واستهدفت ٩ ضربات جوية من طائرات مجهولة، منظومة تركية للدفاع الجوي، في قاعدة الوطية التي تسيطر عليها ميليشيات ما تسمى بحكومة الوفاق في ليبيا.

تركيا ليبيا قصف قاعدة صواريخ قاعدة الوطية

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