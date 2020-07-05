مسؤول إيراني: شيدنا قواعد صواريخ تحت الأرض على ساحل الخليج
وكالات
قال قائد البحرية بالحرس الثوري الإيراني الأميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الأحد إن بلاده شيدت قواعد صواريخ تحت الأرض على ساحل الخليج محذرا من ما وصفه بكابوس لأعداء إيران، حسبما ذكرت رويترز.
وتابع تنكسيري، لمجلة "صبح الصادق" الإيرانية الأسبوعية، "أقامت إيران قواعد صواريخ بالبر والبحر على امتداد سواحل الخليج الفارسي وخليج عُمان وستكون كابوسًا لأعداء إيران".
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