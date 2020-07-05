أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

مسؤول إيراني: شيدنا قواعد صواريخ تحت الأرض على ساحل الخليج

09:53 م الأحد 05 يوليه 2020
مسؤول إيراني: شيدنا قواعد صواريخ تحت الأرض على ساحل الخليج

صورة عن التلفزيون الايراني لقاعدة عسكرية تحت الارض

وكالات

قال قائد البحرية بالحرس الثوري الإيراني الأميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الأحد إن بلاده شيدت قواعد صواريخ تحت الأرض على ساحل الخليج محذرا من ما وصفه بكابوس لأعداء إيران، حسبما ذكرت رويترز.

وتابع تنكسيري، لمجلة "صبح الصادق" الإيرانية الأسبوعية، "أقامت إيران قواعد صواريخ بالبر والبحر على امتداد سواحل الخليج الفارسي وخليج عُمان وستكون كابوسًا لأعداء إيران".

قاعدة صواريخ إيران الخليج

الخبر التالى:

وزير أمريكي: التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا يمضي أفضل من المتوقع

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 75253

    عدد المصابين

  • 20726

    عدد المتعافين

  • 3343

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11345792

    عدد المصابين

  • 6421483

    عدد المتعافين

  • 532398

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض جديد.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد