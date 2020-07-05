العراق والأردن يبحثان سبل التعاون المشترك بين البلدين

بغداد - (أ ش أ):

بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، يرافقه قائد القوة الجوية وأمين سر الاستخبارات والأمن وكبار الضباط في وزارة الدفاع، وقيادات بالقوات المسلحة الأردنية، سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية - في بيان اليوم الأحد، نشرتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - أن وزير الدفاع أجرى جولة ميدانية اطلع فيها على مرافق مركز الملك عبد الله الثاني Kasotc لتدريب القوات الخاصة وباقي المركز كافة، ثم زار الجناح الخاص الذي سيقوم بتدريب القوات الخاصة العراقية، متفقدًا قاعات المنام والطعام والقاعات الرياضية والمرافق الصحية الخاصة بالجناح، مطلعًا على مصنع الأسلحة والآليات والعربات المصفحة والأسلحة التي يقدمها المركز، مثمنًا الجهود الكبيرة المبذولة في هذا المركز.

كما قام الوزير بزيارة المركز الوطني الأردني لإدارة الأزمات، وعقد فور وصوله اجتماعًا جرى فيه تقديم شرح مفصل عن آلية عمل المركز وكيفية إدارة الأزمات فيه، لاسيما إدارة أزمة جائحة "كورونا".