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رئيس الأرجنتين: الحكومة ستعلن عن عرض جديد لتسوية الديون

09:21 م الأحد 05 يوليه 2020
رئيس الأرجنتين: الحكومة ستعلن عن عرض جديد لتسوية الديون

ألبرتو فيرنانديز

بوينس أيريس - (د ب أ)

قال رئيس الأرجنتين ألبرتو فيرنانديز، إن الحكومة ستعلن عن عرض جديد للدائنين اليوم الأحد بعد انهيار المحادثات مع بعض كبار حائزي سندات الدين.

وقال فيرنانديز في مقابلة مع الإذاعة المحلية إنه "سيتم الكشف عن العرض اليوم".

وأضاف في التصريحات، التي اوردتها وكالة بلومبرج للأنباء "قمنا بجهد ضخم للالتزام بوعدنا. هذا أقصى جهد يمكننا القيام به". وتابع أن العرض الجديد سيكون متاحا حتى نهاية أغسطس.

وتعثرت المحادثات بشأن ديون الأرجنتين في الأسابيع القليلة الماضية، حيث لم يتم إحراز سوى تقدم ضئيل في الاتفاق على كيفية إعادة هيكلة سندات تبلغ قيمتها نحو 65 مليار دولار .

وحددت تلك الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، يوم 24 يوليو الجاري، موعدا رئيسيا تاليا للتوصل لاتفاق بشأن ديونها.

وكانت قد دخلت شهرها التاسع في تاريخها تخلفها عن سداد الديون في مايو الماضي، ومددت مرارا وتكرارا المهلة للتوصل للاتفاق، حتى اليوم الأحد.

ألبرتو فيرنانديز بوينس أيريس الأرجنتين

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