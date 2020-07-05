المحجوب: مقتل قائد كبير في الجيش التركي إثر قصف قاعدة الوطية

وكالات:

قال ‏مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب إنه لا يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يكسب من المغامرة العسكرية في ليبيا.

وتابع المحجوب، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" عربية، أن 9 ضربات جوية استهدفت قاعدة الوطية التي تسيطر عليها ميليشيات الوفاق، ودمرت نحو 80 في المائة من الأهداف.

وأكد المحجوب أن من بين القتلى الذين سقطوا إثر القصف الجوي على قاعدة الوطية أحد القادة المهمين في الجيش التركي.