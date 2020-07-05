نتنياهو يطلب من مدير الموساد البقاء في منصبه حتى يونيو المقبل

تل أبيب - (د ب أ)

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن يوسي كوهين رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "موساد"، وافق على البقاء في منصبه لستة أشهر إضافية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويأتي التمديد في خضم تكهنات إعلامية بأن إسرائيل قد تكون متورطة في العديد من الانفجارات الغامضة التي وقعت مؤخرا في إيران، ونية نتنياهو المعلنة بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها في المستقبل.

وقال المكتب في بيان إنه "بسبب التحديات الأمنية التي تواجه دولة إسرائيل، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من مدير الموساد يوسي كوهين تمديد فترة ولايته".

وسيبدأ كوهين عامه السادس في المنصب في يناير، وسيتم استبداله في يونيو عام 2021.