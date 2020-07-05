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مسؤول أمريكي: الحديث عن مؤتمر الجمهوريين بفلوريدا مع ارتفاع إصابات كورنا سابق لأوانه

06:59 م الأحد 05 يوليه 2020
مسؤول أمريكي: الحديث عن مؤتمر الجمهوريين بفلوريدا مع ارتفاع إصابات كورنا سابق لأوانه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال مسؤول صحي كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه من غير الواضح إذا كان عقد مؤتمر الحزب الجمهوري على المستوى الوطني في جاكسونفيل الشهر القادم آمنا في ظل تسجيل فلوريدا أعدادا قياسية للإصابة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت رويترز.

ونقل الحزب الجمهوري معظم أنشطته الانتخابية من تشارلوت إلى جاكسونفيل بعد معركة بشأن مخاوف صحية بسبب فيروس كورونا رغم أن روي كوبر حاكم ولاية نورث كارولاينا ينتمي للحزب الديمقراطي.

ومع تسجيل أعداد قياسية من الإصابات بالفيروس في المدينة وبأنحاء فلوريدا تم توجيه السؤال إلى مفوض إدارة الأغذية والدواء الأمريكية ستيفن هان إذا كان من الآمن إقامة تجمع كبير في غضون سبعة أسابيع.

وقال هان لبرنامج "حالة الاتحاد" بشبكة "سي.إن.إن" التلفزيونية "أعتقد أنه من المبكر قول ذلك. سيكون علينا معرفة كيف ستتطور الأمور في فلوريدا وأماكن أخرى بأنحاء البلاد".

والتقى الرئيس دونالد ترامب بتجمعات كبيرة من الناس في مؤتمرات لحملته ولم يضع كمامة أو يراعي إجراءات التباعد الاجتماعي خلال مناسبات في الحملة عقدها منذ بدء إعادة فتح البلاد عقب الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وبدأت جاكسونفيل التي ينتمي رئيس بلديتها ليني كوري للحزب الجمهوري في طلب كمامات الأسبوع الماضي بعد استمرار ارتفاع حالات الإصابة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب فلوريدا فيروس كورونا

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