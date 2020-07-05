مسؤول ألماني يدعو إلى توسيع نطاق منطقة اليورو

برلين - (د ب أ)

دعا فولفجانج شويبله، رئيس البرلمان الألماني، إلى توسيع نطاق منطقة اليورو، التي تأسست في عام 1999، لتصبح اتحادا اقتصاديا بسبب جائحة كورونا.

وفي مقال بصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية فى طبعتها الصادرة غدا الاثنين، كتب وزير المالية الألماني السابق أن هناك " حاجة اليوم إلى التحلي بالشجاعة التي افتقدناها في الأزمة في 2010، من أجل تحقيق المزيد من الاندماج في منطقة اليورو، ولا ينبغي علينا أن نضيع الفرصة مرة أخرى".

وانتقد شويبله النقاش الحالي حول حزمة تعافي الاقتصاد الأوروبي، وقال إن النقاش كان قصيرا جدا "لأنه دار بشكل رئيسي حول جوانب التمويل وما إذا كانت أموال المساعدة سيتم ضخها في صورة منح أم في صورة قروض"، وأضاف: "كان يتعين علينا أن نجري النقاش بصورة أقوى حول قضية ما الذي سنفعله بالتحديد من أجل دفع أوروبا قدما بشكل جماعي".

وتحدث شويبله عن سياسة الخطوات القصيرة التي اعتاد الاتحاد الأوروبي أن ينتهجها في التطوير وكذلك في تأسيس منطقة اليورو: "فقد تم الاتفاق بعد صراع صعب على بدء الوحدة النقدية مع توقع أن يتبع ذلك خطوات أخرى نحو الاتحاد الاقتصادي، لكن هذا لم يحدث".

واستطرد شويبله: "وبينما تم تعميم السياسة النقدية في منطقة اليورو، فإن السياسة النقدية ظلت ضمن المسؤولية الوطنية (لكل دولة)، وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا من أن الوحدة النقدية لن تكون مستدامة بدون تنسيق سياسي".

كان شويبله قد تولى حقيبة المالية في الفترة بين 2009 حتى 2017، وقد أسهم في تلك الفترة بشكل كبير في إدارة أزمة الديون في منطقة اليورو.

وواصل شويبله كلامه قائلا إنه منذ هذه الأزمة "فهم آخر شخص أننا بحاجة إلى سياسة مالية واقتصادية مشتركة، حتى تستقر الوحدة النقدية بشكل دائم".

في الوقت نفسه، أعرب شويبله عن قناعته "بأننا كنا سنقطع شوطا أبعد بشكل كبير في أوروبا لو نفذنا في أزمة اليونان عام 2010 فكرة إنشاء صندوق النقد الأوروبي".