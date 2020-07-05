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منغوليا الداخلية تسجل حالة يشتبه في إصابتها بالطاعون الدبلي

06:04 م الأحد 05 يوليه 2020
منغوليا الداخلية تسجل حالة يشتبه في إصابتها بالطاعون الدبلي

أرشيفية

بكين - (د ب أ)

سجل مستشفى في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في شمالي الصين، حالة يشتبه في إصابتها بالطاعون الدبلي أو تورم الغدد الليمفاوية أمس السبت، بحسب بيان على موقع مفوضية الصحة المحلية.
وأفادت اليوم الأحد وكالة بلومبرج للأنباء، بأنه تم إصدار تحذير من المستوى الثالث اليوم الأحد، وستمتد مدة التحذير حتى نهاية العام الجاري.
يذكر أن مرض الطاعون الدبلي، هو مرض حيواني المنشأ ينتشر أساسًا بين القوارض الصغيرة والبراغيث التي تحملها، ويؤدي إلى وفاة المريض به من بني البشر خلال عدة أيام إذا لم يتم علاجه.
وحذرت مفوضية الصحة في مدينة باياناوير، من مخاطر انتقال عدوى الطاعون الدبلي بين البشر وحثت سكان المدينة على اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

منغوليا الطاعون الدبلي

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