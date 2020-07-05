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الحرمان من الخدمات عقوبة لمخالفي ارتداء الكمامات في إيران

05:00 م الأحد 05 يوليه 2020
الحرمان من الخدمات عقوبة لمخالفي ارتداء الكمامات في إيران

الحرمان من الخدمات عقوبة لمخالفي ارتداء الكمامات ف

طهران- (بي بي سي):

بدأ في إيران اليوم العمل بقرار حكومي يجعل لزاما ارتداء الكمامة في وسائل النقل والمجمعات التجارية والمباني الحكومية.

وحذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من أن عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية ستعمل على ضمان التزام العامة بالقرار.

ويواجه المخالفون للقرار عقوباتٍ تشمل حرمانهم من الخدمات الحكومية.

وبحسب بيان نشر على موقع الرئاسة الإيرانية، قال الرئيس روحاني إنه "لن يكون هناك المزيد من الخدمات بدون ارتداء الكمامات في مكاتب الإدارة العامة"، مشيراً إلى أن "عدم ارتداء كمامة سوف يكون انتهاكاً لحقوق الآخرين".

وأعادت إيران فرض قيود الإغلاق على مدن وبلدات في خمس محافظات، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد احتمال حدوث موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا.

وسجلت إيران، التي تعد الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في الشرق الأوسط، 237 ألف إصابة، و11 ألف وفاة بمرض كوفيد-19.

وتشير العديد من التقارير إلى أن الأعداد الفعلية للإصابات والوفيات تتجاوز ذلك بكثير.

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مخالفي ارتداء الكمامات إيران حسن روحاني

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