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المغرب: رقم قياسي للإصابات بـ"كوفيد-19" وحجر على مدينة جنوب البلاد

03:58 م الأحد 05 يوليه 2020
المغرب: رقم قياسي للإصابات بـ"كوفيد-19" وحجر على مدينة جنوب البلاد

مغاربة عند شاطئ مدينة سلا الواقعة شمال العاصمة الر

الرباط- (أ ف ب):

علن المغرب الأحد عن 698 إصابة جديدة بوباء كوفيد-19، وهي أعلى حصيلة يومية له منذ مطلع آذار/مارس، كما ظهرت بؤرة جديدة في مصنع في مدينة آسفي، التي أخضعت للحجر الصحي.

ويرفع عدد الحالات الجديدة الحصيلة الإجمالية إلى 14,132 إصابة مسجلة رسميا منذ الإعلان عن أول إصابة في المغرب في أوائل آذار/مارس، بينها 234 حالة وفاة وتعافي 9410 مصاب، وفق وزارة الصجة.

ويعود معظم الحالات إلى ظهور بؤرة للفيروس في مصنع لتعليب الأسماك في مدينة آسفي (جنوب)، وهي مدينة ساحلية ذات ظابع صناعي.

ونقلت الصحف عن السلطات المحلية الأحد أن المدينة وضعت فى الحجر الصحي ويخضع سكانها البالغ عددهم 300 ألف نسمة للاغلاق التام ليلة السبت إلى الأحد.

وقامت المملكة، التي يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة، بتسريع عملية فك الإغلاق في 25 يونيو مع إعادة فتح المقاهي والمطاعم والفنادق وصالات الألعاب الرياضية وكذلك استئناف السياحة الداخلية والتنقل بين المدن.

وقد تم تخفيف تدابير الحجر، السارية منذ منتصف مارس لمكافحة فيروس كورونا المستجد، على مرحلتين.

وتم تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 يوليو، ولا يزال وضع الكمامة إلزامياً والحدود مغلقة "حتى إشعار آخر".

لا تزال نحو ستة مدن خاضعة للقيود بسبب ظهور بؤر للفيروس "في أماكن مهنية" لا سيما في مزارع الفراولة الواقعة في غرب البلاد.

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المغرب كوفيد 19 فيروس كورونا

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