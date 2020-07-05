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مقتل شخصين في حادث إطلاق نار بملهي ليلي في نورث كارولينا

03:44 م الأحد 05 يوليه 2020
مقتل شخصين في حادث إطلاق نار بملهي ليلي في نورث كارولينا

الشرطة الأمريكية

واشنطن - (د ب ا):

قالت الشرطة المحلية اليوم الأحد إن إطلاق نار وقع في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية في الساعات الأولى من صباح اليوم بالتوقيت المحلي ، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وقال هوبارت لويس مسؤول الشرطة في مقاطعة جرين فيل لشبكة "سي إن إن" إن رجال الشرطة أثناء القيام بدورية شاهدوا " فوضى كبيرة" في الموقع، الذي كان بداخله " المئات من الأشخاص".

وأضاف لويس أنه جرى نقل أربعة أشخاص للمستشفى وأوضح أن شخصين تعرضا لاطلاق النار عليهما توفيا لاحقا.

وأشار إلى تواجد مسلحين اثنين على الأقل في موقع الحادث، ولكن لم يتم إلقاء القبض عليهما بعد.

وقال لويس لصحيفة جرين فيل نيوز إنه من المرجح أن يكون إطلاق النار له صلة " بالعصابات".

وأكد أن التجمع كان بمثابة انتهاك للقيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد.

الشرطة الامريكية حادث إطلاق نار ملهي ليلي ولاية ساوث كارولينا الأمريكية

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