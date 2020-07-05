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ارتفاع عدد ضحايا سيول بجنوب اليابان إلى 18 قتيلا و16 مفقودا

03:03 م الأحد 05 يوليه 2020
ارتفاع عدد ضحايا سيول بجنوب اليابان إلى 18 قتيلا و16 مفقودا

سيول

طوكيو - أ ش أ

أفادت السلطات المحلية اليابانية، اليوم الأحد، بأن عدد ضحايا السيول والانهيارات الأرضية جراء أمطار غزيرة هطلت على جزيرة كيوشو بجنوب اليابان، ارتفع إلى 18 قتيلا و16 مفقودا على الأقل.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية انه من المتوقع هطول المزيد من المطر بعد الأمطار غير المسبوقة التي هطلت أمس السبت في مقاطعة كوماموتو، وتعد أسوأ كارثة طبيعية في اليابان منذ الإعصار هاجيبيس الذي خلف نحو 90 قتيلا في أكتوبر من العام الماضي.

ومن جانبه، طالب رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في اجتماع لقوة مهام مواجهة الكوارث بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ.

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