دبلوماسي مصري: على إثيوبيا ألا تُعلق أزماتها الداخلية على شماعات خارجية

الخرطوم- أ ش أ:

أكد قنصل مصر العام في السودان أحمد عدلي إمام، أن القاهرة تؤيد حق أديس أبابا في التنمية فيما يتعلق بملف سد النهضة، وفي الوقت ذاته تدافع عن حقها في الحياة، مُشددًا على أهمية التوافق والتقيد بالالتزامات القانونية التي تضمن حقوق الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان).

وأكد إمام في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القاهرة لا علاقة لها بالتوترات الأمنية داخل أديس أبابا.

وقال "على إثيوبيا تحمل مسئوليتها تجاه قضاياها الداخلية، وألا تُعلق الأزمات على شماعات خارجية".

وفي الوقت ذاته، قال إمام في لقاء مع عدد من كبار الصحفيين والإعلاميين السودانيين مساء أمس السبت، إن "مصر لن تتوانى أبدا عن الوقوف مع الأشقاء في السودان، في كافة الظروف"، مشددا على دعم القاهرة الكامل للفترة الانتقالية في السودان.

وأضاف الدبلوماسي السوداني أن "مصر تتطلع دومًا إلى سودان مستقر وموحد وآمن".

وأشار إلى الجسر الجوي الذي سيّرته مصر، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الأشقاء في السودان بالمواد والمعدات الطبية لمواجهة جائحة كرونا، والذي نقل عبر 4 طائرات كميات ضخمة من تلك المعدات، موضحا أن العمل يجرى لشحن 10 مخابز ضخمة، تم تجهيزها بالاتفاق مع الجانب السوداني، لتنتج ما يقرب من مليوني قطعة خبز يوميا.

ونوّه بأن مصر بذلت مجهودا فنيا وأنفقت موارد مالية كبيرة في مشروع الربط الشبكي الكهربائي بين مصر والسودان، بقدرة 80 ميجاوات، في هذه المرحلة، معربا عن أمله في زيادة تلك القدرة عبر العمل المشترك في الفترة المقبلة.

وأشار إمام إلى أن هناك نحو 4 ملايين سوداني يُقيمون في وطنهم الثاني مصر، ويتمتعون بكل المزايا التي تُمنح للمواطن المصري.