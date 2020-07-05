تبون: نسعى لتأسيس نظام شبه رئاسي وتوسيع صلاحيات البرلمان
وكالات:
قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن بلاده تسعى لتنظيم استفتاء على الدستور، وأعرب عن رغبته في إنشاء نظام شبه رئاسي وتوسيع صلاحيات البرلمان.
وأوضح الرئيس الجزائري، في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، أنه تم تأجيل تاريخ الاستفتاء الشعبي بسبب تفشي فيروس كورونا، وأنه من المتوقع أن يتم تنظيم الاستفتاء للمصادقة على دستور ينهي النظام الرئاسي، ويعطي صلاحيات واسعة للسلطة التشريعية في شهري سبتمبر أو أكتوبر.
وأضاف أن السلطات المختصة تلقت حوالي ألفي مقترح حول مسودة الدستور ويتم دراستها حاليا من قبل اللجنة.
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