أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

تبون: نسعى لتأسيس نظام شبه رئاسي وتوسيع صلاحيات البرلمان

11:42 ص الأحد 05 يوليه 2020
تبون: نسعى لتأسيس نظام شبه رئاسي وتوسيع صلاحيات البرلمان

عبدالمجيد تبون

وكالات:

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن بلاده تسعى لتنظيم استفتاء على الدستور، وأعرب عن رغبته في إنشاء نظام شبه رئاسي وتوسيع صلاحيات البرلمان.

وأوضح الرئيس الجزائري، في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، أنه تم تأجيل تاريخ الاستفتاء الشعبي بسبب تفشي فيروس كورونا، وأنه من المتوقع أن يتم تنظيم الاستفتاء للمصادقة على دستور ينهي النظام الرئاسي، ويعطي صلاحيات واسعة للسلطة التشريعية في شهري سبتمبر أو أكتوبر.

وأضاف أن السلطات المختصة تلقت حوالي ألفي مقترح حول مسودة الدستور ويتم دراستها حاليا من قبل اللجنة.

عبدالمجيد تبون نظام شبه رئاسي البرلمان الجزائري

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 74035

    عدد المصابين

  • 20103

    عدد المتعافين

  • 3280

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11345792

    عدد المصابين

  • 6421483

    عدد المتعافين

  • 532398

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رجاء الجداوي في رحاب الله - تغطية مباشرة