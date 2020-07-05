لأسبوعين.. الإعلام الكوري الشمالي يمتنع عن انتقاد كوريا الجنوبية

وكالات:

امتنعت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، عن انتقاد الجارة الجنوبية لمدة أسبوعين تقريبا، وذلك بعد أن قرر الزعيم كيم جونج أون، تعليق خطط العمل العسكري ضد الجنوب بصورة مفاجئة، حسبما افادت وكالة أنباء "يونهاب".

وطوال الاثني عشر يوما الماضية، نقلت وسائل الإعلام الكورية الشمالية عددا قليلا من المقالات والتعليقات التي تنتقد سول، حيث لم تسجل الصحيفة الرئيسية "رودونج سينمون" والتلفزيون المركزي الكوري الشمالي، أية تقارير سلبية عن الجنوب في نفس الفترة.

ولا تزال وسائل الدعاية تحمل بعض التقارير التي تدين الجنوب، لكن الكثير منها موجه إلى مجموعات محددة، مثل الجيش أو الأحزاب السياسية في الجنوب، مع إشارات إلى تصريحات الجماعات المدنية في الجنوب.

وغيرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، لهجتها فجأة بعد أن أمر زعيم بيونجيانج، بتأجيل تنفيذ الإجراءات العسكرية ضد الجنوب خلال الاجتماع التمهيدي للجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم.