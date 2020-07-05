كورونا في بريطانيا: الإصابات 286 ألفا و412 والوفيات 44 ألفا و283
لندن- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 286 ألفا و412 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح الأحد بتوقيت لندن (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغت 44 ألفا و283 حالة. وتعافى 1375 من المصابين حتى الآن .
ومر حوالي 22 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
74035
عدد المصابين
-
20103
عدد المتعافين
-
3280
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
11345792
عدد المصابين
-
6421483
عدد المتعافين
-
532398
عدد الوفيات
إعلان