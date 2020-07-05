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كورونا في بريطانيا: الإصابات 286 ألفا و412 والوفيات 44 ألفا و283

11:32 ص الأحد 05 يوليه 2020
كورونا في بريطانيا: الإصابات 286 ألفا و412 والوفيات 44 ألفا و283

كورونا في بريطانيا

لندن- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 286 ألفا و412 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح الأحد بتوقيت لندن (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغت 44 ألفا و283 حالة. وتعافى 1375 من المصابين حتى الآن .

ومر حوالي 22 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد

بريطانيا فيروس كورونا المملكة المتحدة جامعة جونز هوبكنز

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