كورونا في بريطانيا: الإصابات 286 ألفا و412 والوفيات 44 ألفا و283

لندن- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 286 ألفا و412 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح الأحد بتوقيت لندن (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغت 44 ألفا و283 حالة. وتعافى 1375 من المصابين حتى الآن .

ومر حوالي 22 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد