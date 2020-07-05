الإمارات تعتمد الهيكل الجديد للحكومة وتدمج بعض الوزارات

أبو ظبي- (د ب أ):

أعلن نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، الهيكل الجديد للحكومة.

وقال بن راشد، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) عبر حسابها على تويتر، الأحد: "نعلن اليوم عن دمج وزارات وهيئات وتغيير صلاحيات ومسؤوليات وإعادة تشكيل حكومة الإمارات".

وأضاف: "هدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا ، حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن".

بموجب الهيكل الجديد، تم دمج حوالي 50 بالمائة من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، بما في ذلك وزارة الطاقة التي تم دمجها مع وزارة البنية التحتية لتصبح "وزارة الطاقة والبنية التحتية".

وأُلغيت 50 بالمائة من مراكز الخدمة الحكومية لتحويلها إلى منصات رقمية خلال عامين.

كما تقرر إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، وعُيّن سلطان الجابر وزيرًا لها.