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كوريا الجنوبية تسجل 61 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19

08:28 ص الأحد 05 يوليه 2020
كوريا الجنوبية تسجل 61 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19

كوريا الجنوبية تسجل 61 حالة إصابة

سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل أكثر من 60 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 لليوم الثالث على التوالي حيث انتشر الفيروس خارج منطقة سول الكبرى.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد إنها أكدت إصابة 61 حالة إضافية، وبذلك يبلغ مجموع الإصابات في البلاد 13 ألفا و 91 حالة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتظل حصيلة الوفيات كما هي عند 283. وتقول الوكالة إن 43 من الحالات المبلغ عنها حديثاً انتقلت اليها العدوى محليا بينما 18 أخرى مرتبطة بالقادمين من الخارج .

وتقول إن 41 من أصل 43 حالة إما كانت من العاصمة سول أو من مدينتين مركزيتين، هما جوانججو ودايجون.

و تتعامل كوريا الجنوبية حاليا مع زيادة عدد الإصابات الجديدة بعد أن خففت قواعد التباعد الاجتماعي في أوائل مايو الماضي.وسجلت كوريا الجنوبية 63 حالة جديدة في كل من يومي السبت والجمعة.

فيروس كورونا كوريا الجنوبية

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