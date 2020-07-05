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ترامب: لقاح مضاد لفيروس كورونا قبل نهاية العام

04:22 ص الأحد 05 يوليه 2020
ترامب: لقاح مضاد لفيروس كورونا قبل نهاية العام

لقاح تجريبي لفيروس كورونا

وكالات

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة باتت قريبة من الإنتصار على فيروس كورونا رغم الزيادة في معدل الإصابات اليومية.

وأكد خلال الاحتفال بمناسبة عيد الاستقلال، أن التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا يمكن أن يكون قبل نهاية العام الحالي، وفق روسيا اليوم.

ووصل إجمالي إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 2.89 مليون إصابة، وأكثر 132 ألف وفاة.

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