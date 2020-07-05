أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

غارات جوية تستهدف منظومات الدفاع الجوي التركية بقاعدة الوطية الليبية

04:20 ص الأحد 05 يوليه 2020
غارات جوية تستهدف منظومات الدفاع الجوي التركية بقاعدة الوطية الليبية

أرشيفية

استهدفت غارات جوية منظومات للدفاع الجوي التركي بقاعدة الوطية الليبية، في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقال مصدر عسكري، وفقًا لما أوردته قناة العربية، إن الغارات استهدفت منظومات للدفاع الجوي التركي، حيث تم تنفيذ 9 ضربات جوية دقيقة نجحت في تحييد منظومة دفاع جوي تركية من طراز هوك.

وأضاف المصدر إلى أنه تم من خلال الضربات الجوية تدمير 3 رادارات بالكامل تابعة لمنظومة الدفاع التركية.

وقبل أيام؛ بدأت القوات الجوية التركية بتجهيز قواتها في قاعدة الوطية الليبية تزامنًا مع زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى طرابلس.

وفي 18 مايو الماضي، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية بعد انسحاب تكتيكي لقوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

ليبيا قصف جوي قاعدة تركية تركيا قاعدة الوطية

الخبر التالى:

ترامب: لقاح مضاد لفيروس كورونا قبل نهاية العام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 74035

    عدد المصابين

  • 20103

    عدد المتعافين

  • 3280

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11345792

    عدد المصابين

  • 6421483

    عدد المتعافين

  • 532398

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:غارات جوية تستهدف منظومات الدفاع الجوي التركية بقاعدة الوطية الليبية