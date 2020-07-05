غارات جوية تستهدف منظومات الدفاع الجوي التركية بقاعدة الوطية الليبية
استهدفت غارات جوية منظومات للدفاع الجوي التركي بقاعدة الوطية الليبية، في الساعات الأولى من صباح الأحد.
وقال مصدر عسكري، وفقًا لما أوردته قناة العربية، إن الغارات استهدفت منظومات للدفاع الجوي التركي، حيث تم تنفيذ 9 ضربات جوية دقيقة نجحت في تحييد منظومة دفاع جوي تركية من طراز هوك.
وأضاف المصدر إلى أنه تم من خلال الضربات الجوية تدمير 3 رادارات بالكامل تابعة لمنظومة الدفاع التركية.
وقبل أيام؛ بدأت القوات الجوية التركية بتجهيز قواتها في قاعدة الوطية الليبية تزامنًا مع زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى طرابلس.
وفي 18 مايو الماضي، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية بعد انسحاب تكتيكي لقوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.
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