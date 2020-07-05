العربية: هجوم صاروخي استهدف محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد
01:57 ص الأحد 05 يوليه 2020
استهدف هجوم صاروخي محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، أمس السبت، بحسب مراسل "العربية".
ونجحت "منظومة باتريوت" في التصدي لصاروخ كاتيوشا أطلق صوب السفارة.
وتتعرض السفارة الأمريكية في بغداد لهجمات متتالية من الميليشيا المسلحة الموالية لإيران.
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