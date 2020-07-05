ترامب: سأحمي "نمط الحياة" الذي بدأ مع كولومبوس

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيقاتل من أجل حماية "نمط الحياة" الأمريكية التي بدأت عندما اكتشف المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس أمريكا.

وقال ترامب خلال احتفال بعيد الاستقلال في البيت الأبيض: "سنقاتل معًا من أجل الحلم الأمريكي وسندافع عنه من أجل حماية نمط الحياة الأمريكي والحفاظ عليه، والذي بدأ في عام 1492 عندما اكتشف كولومبوس أمريكا".

يشار إلى أن كولومبوس مهد الطريق للاستعمار الأوروبي واستغلال الأمريكتين.

وتابع ترامب "لن نسمح أبدا للغوغاء الغاضبين بتحطيم تماثيلنا، أو محو تاريخنا، أو تلقين أطفالنا أو سحق حرياتنا".