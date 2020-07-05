رئيس الوزراء الفرنسي يحذر من بدء أزمة اجتماعية واقتصادية بالبلاد

باريس - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، جان كاستكس، اليوم السبت، في أول تصريحات إعلامية له إن أزمة اجتماعية واقتصادية "تبدأ فى الظهور" في فرنسا مع استمرار الأزمة الصحية.

جاءت تصريحات كاستكس بعد زيارة لمصنع لأشباه الموصلات قرب باريس.

ونقلت اليوم السبت، وكالة أنباء بلومبرج، عن كاستكس قوله إنه بخلاف الهدف قصير الأجل المتعلق بالحد من الارتفاع المتوقع في البطالة بسبب أزمة (كوفيد-19) إلى أدنى مستوى ممكن ، فإن الهدف النهائي للحكومة هو إعادة الوظائف إلى فرنسا.